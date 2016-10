Ein Stabfeuerzeug mit elektronischer Zündung? Weit gefehlt! Hier gibt es keinen Brennstoff, sondern einen Lichtbogen. Wir haben das Lichtbogen-Feuerzeug ArcLighter .

Wenn erwachsene Männer staunend vor einem Feuerzeug hocken, dann muss das einen guten Grund haben. Wir haben zum ersten Mal das Lichtbogen-Feuerzeug ArcLighter in der Hand gehalten und ausprobiert, den Ignite ArcLighter, der für rund 35 Euro bei www.tecsetter.de erhältlich ist. Nach dem Anzünden der ersten hat man gleich den begeisterten Ausruf von Tom Hanks in dem Film Cast away – Verschollen übernommen: „Ich habe Feuer gemacht!“. Denn der Stab erzeugt auf Knopfdruck einen kleinen Lichtbogen und entzündet damit brennbares Material. Etwa 80 Zündungen sind möglich, dann muss per USB- oder optionaler Ladeschale geladen werden. Der ist austauschbar.

Das "selbst ausprobiert"-Fazit: Lichtbogen-Feuerzeug von Tecsetter

+ Feuer-Anzünder ohne Betriebsstoffe

+ Geringe Verbrennungsgefahr, da keine Flamme entsteht

+ Einfach an der USB- aufladbar (Ladedauer etwa zwei Stunden)

+ Einschaltbare Kindersicherung