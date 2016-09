Wir haben auf dem Trödelmarkt eine nostalgische Personenwaage gefunden, die schon ihre besten Tage hinter sich hat. Ohne Trittfläche, schlecht nachlakiert und zum Teil wieder abgeschliffen, macht die Waage einen traurigen Eindruck. Um die voll funktionstüchtige Waage wieder zu einem echten Schmuckstück zu verwandeln, benötigen Sie nur etwas Sprühlack und eine selbstklebende Dekorplatte. Wie Sie die Waage , zeigt die Anleitung Schritt für Schritt.

Die alte Präzisions-Personenwaage von seca hatte offensichtlich schon einiges erlebt: Doch die Schäden waren rein optischer Natur. Technisch gesehen befand sich die Waage in einem guten Zustand. In wenigen Handgriffen haben wir das "schrottreife" Teil zum Schmuckstück veredelt: Eine kurze Kalkulation – 8 Euro für die Waage, 10 Euro für den Sprühlack und etwa 35 Euro für die zwei Millimeter starke, 100 x 65 cm große Guttagliss-Leder-Effektplatte (auch wenn davon nur ein kleiner Teil benötigt wird) – ergab, dass die Waage ein lohnendes Restaurationsobjekt ist.

Personenwaage

Die Effektplatten von Gutta bieten sich für die Aufarbeitung geradezu an. Mit seiner soften und leicht genarbten Oberfläche ist das Plattenmaterial optisch und haptisch von Leder kaum zu unterscheiden, dabei aber besser zu und leicht zu , da es mit einem selbstklebenden Rücken ausgestattet ist und sich mit einem scharfen Cuttermesser relativ gut zuschneiden lässt. Voraussetzung ist jedoch eine gute und feste , an deren Kante man das führen kann, da mehrere Schnitte in derselben Kerbe geführt werden müssen, um das Material zu trennen. Wir haben zunächst eine Halbschablone aus Pappe hergestellt und diese auf eine dünne Holzplatte übertragen, gespiegelt und ausgesägt. Die Mühe hat sich gelohnt und die Waage misst zuverlässig, rein mechanisch und sehr präzise!