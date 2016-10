verleihen Räumen Behaglichkeit und beeinflussen unsere Gefühle: Beispielsweise wirkt Grün durch seinen Bezug zur Natur entspannend. Wir haben unsere in verschiedenen Grüntönen in Streifen angestrichen.

Weiße Wände sind langweilig. Doch die beinahe unüberschaubare Auswahl an Farben und deren Kombination lässt die Entscheidung schwerfallen, wie man die eigenen Wände soll. Vor allem sollten Sie sich vor Augen führen, wie sich Farben auf die Proportionen der Räume auswirken können: So schaffen beispielsweise warme, erdige Töne in großen Zimmern eine gemütliche Stimmung, wohingegen sie in kleinen Räumen beklemmend wirken können.

Farbkombinationen mit Colordesigner testen

Möchten Sie einen langen, schmalen Raum harmonischer gestalten, Sie die Seitenwände in einer dunklen und die Stirnfläche in einer hellen . Und Pastelltöne an der lassen diese höher erscheinen. Sind Sie sich unsicher, welche Farben Sie einsetzen und wie miteinander kombinieren sollen, können Sie auf die Online-Colordesigner von www.alpina-farben.de sowie www.schoener-wohnen-farbe.de zurückgreifen und ausgiebig testen.

Fotos: selbst ist der



Einfach Einfach ca. 25 - 100 € ca. 25 - 100 € 1-2 Tage 1-2 Tage 1 Person 1 Person