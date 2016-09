ist eigentlich eine schöne Arbeit, wäre da da nicht der Wechsel der Farbrolle. Denn dieser geht meist mit schmutzigen Händen und Farbspritzern einher.

Das Rollmatic- verfügt über einen Klickmechanismus, sodass man die Farbrolle mit einem einfachen Druck vom Farbrollerbügel lösen kann, ohne sich die Hände dreckig zu machen! Ebenfalls praktisch: Die Aufbewahrungsbox, in der sich die benutzte Farbrolle luftdicht verschließen lässt. Wir lagerten eine Walze eine ganze Woche in der zylinderförmigen . Die Rolle war noch so nass, dass wir sofort unsere Streicharbeiten fortsetzen konnten.

Das " "-Fazit: Aufbewahrungsbox für Farbrollen

+ Einfacher Klickmechanismus

+ Farbwalzenwechsel ohne schmutzige Hände oder Farbspritzer

+ Angemessenes Preis-Leistungs-Verhältnis