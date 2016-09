Betthaupt aus Licht: Schritt 5 von 5

So sieht das Resultat aus: Im Überblicksbild sind die Punkte markiert, an denen später die Nägel Nr. 2 bis Nr. 8 in die Wand geschlagen werden, um die Lichterkette im Umriss eines Hauses zu spannen. Die Punkte sind im Bild mit den Zahlen 2 bis 8 gekennzeichnet.

Praxistipp: Der letzte Schritt des Projekts besteht darin, die Nägel Nr. 1 und Nr. 9 in die Wand zu schlagen, um die senkrechten „Hauswände“ zu straffen.