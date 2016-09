Autor: selbst Redaktion

Was von Bewohnern eines Hauses im Alltag leicht übersehen wird, dient Einbrechern als wichtige Informationsquelle. Sogenannte Gaunerzinken, die es bereits seit dem Mittelalter gibt, werden nach wie vor von Einbrechern als Geheimcodes genutzt.

Oft wird spekuliert, ob Gaunerzinken tatsächlich verwendet. Doch auch wenn es ein umstrittenes Thema ist: Sollten Sie auffällige Zeichen an Ihrem entdecken, schauen Sie sich diese näher an. Natürlich kann es sich dabei auch um Malereien von Kindern oder Trittbrettfahrern handeln. Aber Vorsicht ist bekanntlich besser als Nachsicht.

Gaunerzinken: Das bedeuten sie

Je nach Situation und Gaunerzinken, kann die Botschaft zum Beispiel lauten: "Frau lebt alleine" oder "In diesem Haus ist Geld vorhanden". Die Zinken sollen Hinweise auf den materiellen Wert und die Bewohner geben. Außerdem gibt es Zeichen, die Warnungen für andere Gauner sind, beispielsweise, dass in dem Haushalt eine Waffe vorhanden ist. Zusätzlich gibt es Hinweiszeichen, die mögliche Einbruchszeiten signalisieren sollen.











































In der folgt auf den "Späher", der die Beobachtungen und Markierungen macht, meist einige Zeit später der Beutezug seiner Komplizen. Neben klassischen Gaunerzinken setzen professionelle Einbrecher gerne Werbeflyer oder kleine Papier- und Kunststoffschnipsel ein. In den Haustürspalt eines Einfamilienhauses geklemmt, dienen diese als einfache Abwesenheits- oder als Urlaubsanzeiger. Klemmt die Markierung beim nächsten Besuch noch an der gleichen Stelle, ist den potenziellen Einbrechern klar, dass die Tür zwischenzeitlich nicht geöffnet wurde und niemand zu Hause ist.

Gaunerzinken entdeckt: Was tun?

Wer beim Zeitungs- oder Postholen ein ungewohntes Symbol am Haus entdeckt, sollte vor der Beseitigung ein Foto machen. Sinnvoll ist es, die nach weiteren Auffälligkeiten zu untersuchen. Da jedes Haus andere Risikopotenziale aufweist, empfehlen Polizei und seriöse Anbieter von Sicherheitstechnik eine kostenlose Vorort-Begehung mit einem geschulten Fachmann. Ergänzend zur mechanischen Absicherung bieten Einbruchmeldeanlagen .

