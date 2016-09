Maximaler Komfort und jederzeit Kontrolle mit Chamberlain Garagentorantrieben

Sie öffnen Ihr Garagentor noch von Hand und müssen dazu bei Regen und Schnee aus dem Auto aussteigen? Für alle, die ohne auszusteigen direkt mit dem Auto in die Garage fahren möchten, verlosen selbst.de und Chamberlain drei exklusive Antriebspakete im Wert von je über 300€. Neben einem kompletten Installationspaket des Modelles „Premium“ ist außerdem das Internet-Starter Kit MyQ enthalten. So bedienen Sie Ihr Garagentor in Zukunft nicht nur komfortabel, sondern auch Smart über Ihr Smartphone oder Tablet.

Immer wissen, ob zu Hause alles in Ordnung ist möchte eigentlich jeder. Besonders dann, wenn man weiter entfernt ist, zum Beispiel auf der Arbeit, auf Dienstreise oder im Urlaub.

Mit dem Garagentorantrieb Premium in Kombination mit dem MyQ Internet Start Kit, sehen Sie jederzeit ob ihr Tor vielleicht noch offen ist, weil Sie vergessen haben es zu schließen. Auf Wunsch werden Sie außerdem sofort über Email oder Textnachricht auf dem Smartphone oder Tablet informiert, sobald das Tor geöffnet oder geschlossen wird. So haben Sie jederzeit ein ruhiges Gefühl, ob zu Hause oder unterwegs.

Überzeugende Eigenschaften und einfache Installation:

Nach der zügigen Installation, die jeder Heimwerker einfach selbst vornehmen kann, da die wesentlichen Teile bereits vormontiert sind, genießt man jeden Tag von dem alltäglichen Komfort eines automatischen Garagentores. Mit einem wartungsfreien Zahnriemenantrieb und einem sparsamen Standby-Verbrauch von nur 0,8 W ist dauerhafte Freude an diesem Produkt garantiert.

Jedes der drei Chamberlain Antriebspakete enthält:

Garagentorantrieb Premium:

• Maximale Zugkraft 1.000 N

• Maximales Torgewicht 130kg

• Maximale Torhöhe 2,25m

• Wartungsfreier Zahnriemenantrieb, mit 200 mm/sek einer der schnellsten und stärksten auf dem Markt

• Energieeffizienter Standby-Verbrauch von nur 0,8 W

• LED Beleuchtung

• Soft-Start/Soft-Stopp schont das Garagentor

• Inkl. zwei Design-Handsender und kabelloser Wandtaster für die einfache und schnelle Montage

• 7 Jahre Motorgarantie

MyQ Internet Starter Kit:

Verbindet den Garagentorantrieb mit dem Internet über den Router; somit kann das Tor (empfohlen für Sektionaltore) von jedem Ort der Welt ausbedient oder überwacht werden. Inkl. obligatorisch zu installierender Lichtschranke.