Galerie-Mühle

Diese Windmühle ist ein absolutes Highlight für unsere Hobby-Müller: Mit einer Höhe von rund 190 cm bis zur Flügelspitze der Mühle und der schmucken Fassadengestaltung wird sie zum Prunkstück in Ihrem . Hier finden Sie unseren aus SE 08/2016.

Bauplan Windmühle Bauplan bestellen

Auch bei unseren Bauplänen gibt es so etwas wie „Klassiker“, die sich dauerhaft einer enormen Beliebtheit erfreuen. Zu dieser Kategorie gehören seit jeher Windmühlen. So bekommen wir noch immer Anfragen zu dem schon lange vergriffenen Windmühle-Bauplan von 1996 – ein Grund für uns, diese alte Holländerwindmühle zu überarbeiten und den Plan jetzt neu aufzulegen. Einige Details haben wir dabei abgewandelt: Die Kappe unserer Mühle ist nicht drehbar gelagert und zwar aus folgenden Gründen: Zum einen kommt der Wind hierzulande ohnehin meist aus westlicher Richtung, und ist dies mal nicht der Fall, kann die Mühle auch komplett in den Wind gedreht werden. Das „in den Wind drehen“ ist nämlich auch bei drehbarer Kappe Handarbeit. Ebenfalls einfacher haben wir die Flügel aus Sperrholzplatten, Ruten und Zierleisten gebaut – zugegeben, nicht die effizienteste Form, aber völlig ausreichend. Noch ein : Beim Aufstellen sollten Sie den Sockelkranz mit Betonsteinen beschweren. Beim Mühlenkopf haben wir uns für eine relativ einfache, starre Variante entschieden, da bei einer drehbar gelagerten Ausführung der Kopf zusätzlich mit Stützen im Wind gehalten werden müsste.

Anspruchsvoll Anspruchsvoll ca. 100 - 250 € ca. 100 - 250 € Über 4 Tage Über 4 Tage 1 Person 1 Person