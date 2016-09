Hundert Zentimeter breit, fünfunddreißig Zentimeter tief und siebenundsechzig Millimeter stark: Unser Aktiv-Musik-Center für verschiedene Wiedergabemedien lässt den Begriff "Regalbox" in einem neuen erscheinen.

Guter Klang ist nicht unbedingt eine Frage der Größe. Die Zielgruppe, die sich kleiderschrankgroße in das nur für den einen Zweck eingerichtete Musikzimmer stellt, hat zwar sicherlich ihre Berechtigung, spiegelt aber nicht unbedingt die Bedürfnisse der breiteren Masse wieder. Und die wird immer mobiler: Musik, Fotos, Korrespondenz; alles ist heute auf dem Mobiltelefon gespeichert und soll jederzeit und überall verfügbar sein. Was liegt also näher, als das Handy zu Hause auch als Stereonanlage zu verwenden?

Soundboard sieht aus wie ein normales

Der neue Bauvorschlag von Visaton (www.visaton.de), die "Tabula", holt den mobilen Menschen genau dort ab. Das aktive Soundboard ist optisch eher ein Regalbrett als ein Lautsprecher und offenbart seine wahre Natur nur durch die kleinen Breitbänder in der Front. Die Schalldruck-Grenzen des Systems liegen eher in dem 2 x 3 Watt leistenden Kompaktverstärker. Wer auf diesen verzichtet und statt dessen einen geeigneten -Verstärker anschließt, erfährt, welche Reserven noch in dem unscheinbaren Regal stecken. Das Gehäuse besteht aus 10 und 16 mm starkem MDF. Wichtig ist ein möglichst exakter Zuschnitt aller Bauteile, den Ihnen der nicht abnehmen kann. Nach dem Gehäusebau geht es daran, der das Klingen beizubringen. Die einzelnen Bauteile müssen dann nur noch miteinander verlötet werden.

Fotos: selbst ist der ; Zeichnungen: Jens Bosse



Machbar Machbar ca. 100 - 250 € ca. 100 - 250 € 1-2 Tage 1-2 Tage 1 Person 1 Person