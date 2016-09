Die angebotenen -Möbel werden modernen TV- und -Geräten oft nicht gerecht. Dass es auch ohne mangelhafte Verarbeitung, sichtbare Verkabelung und fehlenden geht, zeigen wir Ihnen mit diesem selbst gebauten TV-Lowboard.

Ein Fernsehgerät können Sie fast überallhin stellen. Moderne Flachbildfernseher bieten obendrein in der Regel eine genormte Befestigungsmöglichkeit für die Wandmontage. Wozu also ein HifFi- und TV-Möbel? Die Antwort ist ganz einfach und in den meisten Wohnzimmern offensichtlich: Wo der Fernseher ist, befindet sich auch die Stereoanlage, ein DVD-Player, meist ein- oder gar mehrere TV-Tuner (für DVB-T oder Satellitenempfang DVB-S), eine Spielkonsole, und natürlich die Wiedergabemedien, Fernbedienungen und Zeitschriften.

Kabelwust verschwindet im Lowboard

Die Fülle an Unterhaltungselektronik will auch noch miteinander verkabelt sein – und das schafft zumeist das größte Durcheinander. Ein Wust an HDMI-, Scart-, Netz-, Chinch-, Koaxial und Netzwerkleitungen muss untergebracht werden. Mit diesem Möbel kein Problem, denn durch die zurückspringende Rückwand, die Kabelmulde und die öffnungen sehen Sie nach dem Anschließen nur noch das, was Sie sehen möchten! Die Bauteile des treffen stumpf gegeneinander. Der größte Teil der Arbeit besteht somit im exakten Ermitteln der Dübelbohrungen. Wegen der Verwendung von Runddübeln ist beim Verleimen eine strikte Abfolge erforderlich. Testen Sie zunächst trocken, dass alle Teile passen. Zu zweit arbeiten und auf nicht zu große Trockenheit bzw. hohe Umgebungstemperaturen achten, damit Sie eine möglichst lange offene Leimzeit haben.

Fotos: selbst ist der ; Zeichnungen: Jens Bosse

Anspruchsvoll Anspruchsvoll ca. 500 - 1000 € ca. 500 - 1000 € 2-3 Tage 2-3 Tage Besser 2 Besser 2