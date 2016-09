Hier werden Sie nicht verschaukelt, hier können Sie genießen: Mit Hilfe unseres -Themas (07/2006, Bauplan vergriffen) und der detaillierten Anleitung lässt sich diese an einem langen Wochenende selbst . Der Clou dieser attraktiven ist ohne Zweifel der gelungene Materialmix: Kiefernholz für Stützen und , Stahl für die Aufhängung sowie und Multiplex für das . Folgen Sie dieser Anleitung, wenn Sie eine Hollywoodschaukel selbst bauen wollen.

Ein weiteres Plus unserer Hollywoodschaukel: Beim Aufstehen müssen Sie nicht – wie bei den meisten am erhältlichen Standardmodellen – den Kopf einziehen, um sich vor Blessuren zu schützen. Die Dachhöhe der Hollywood- ist so bemessen, dass selbst groß gewachsene Sonnenanbeter die Schaukel ohne Bücken beim Hinsetzen und Aufstehen genießen können.

Stabiles Gestell für die Hollywoodschaukel selbst bauen

Bei der Fertigung des Gestells ist präzises Arbeiten unumgänglich. Das gilt sowohl für die Überblattungen bei Stützbalken und Querstreben als auch für die Abschrägungen der oberen Stützenenden. Überblattungen sollten immer so gestaltet sein, dass nirgendwo hässliche Lücken zwischen den Hölzern entstehen. Dies gilt vor allem dann, wenn das Material lasiert und nicht deckend lackiert wird. Selbst der farblich passende Holzkitt wirkt dann nicht besonders attraktiv. Hilfreich beim Herstellen der hier notwendigen Überblattungen ist eine Kapp- und Gehrungssäge. Mehrere Schnitte nebeneinander gesetzt, ersparen nicht nur das lästige Nacharbeiten mit einem Beitel und Schleifpapier, sie liefern außerdem eine saubere, plane Oberfläche. Genau das, was eine makellose Überblattung braucht. Wenn auch das Gegenstück ähnlich penibel gefertigt wurde, greifen die Teile, ohne zu schlackern, saugend ineinander. Praxistipp: Die Stützbalken sollten nicht auf ihren Kanten, sondern vollflächig auf dem stehen.

Passend zugeschnittene Dreiecke aus 18 mm dickem Multiplex stabilisieren zum einen die gesamte Gestell-Konstruktion im oberen Stützbalken-Bereich. Zum anderen tragen sie die komplette Ketten-Aufhängung der eigentlichen Schaukelbank. Die beiden größeren Dreiecke sitzen jeweils innerhalb der Stützen. Die aufgeschraubten Edelstahldreiecke dienen als Anschlag für das 40 mm dicke Stahlrohr, auf das die Dachträger und die Kettenscheiben aufgefädelt sind. Die Dreiecke sollten so auf den Stützbalken fixiert werden, dass sie nicht in den Kantenradius der Balken hineinragen. Die jeweils zwei kleineren aufgedoppelten Dreiecke pro Seite stabilisieren zusätzlich die Stützkonstruktion. Sie sitzen exakt eingepasst zwischen jeweils zwei Stützbalken und sind mit den inneren Dreiecken verschraubt. Dadurch wird die Gesamtkonstruktion so , dass sie auch größere dynamische Belastungen locker wegsteckt.

Zum Abrunden der oberen Stützbalkenenden reicht ein Exzenterschleifer. Wer allerdings glücklicher Besitzer eines Bandschleifers ist und auch das richtige Gefühl für dessen Materialabtrag hat, sollte dieses Gerät einsetzen, um die Stützbalken an die Kontur des aufgeschraubten Dreiecks anzupassen. Wer es ganz genau nimmt, kann die Kanten mit einem Schleifklotz nacharbeiten. Leisten als Meterware sind relativ teuer. Unser Vorschlag deshalb: Sie die erforderliche Stückzahl aus 18 mm dicken Leimholzplatten. Voraussetzung dafür ist natürlich eine Handkreissäge mit Parallelanschlag. Aber die findet sich ja heute – wie Bohrmaschine und Stichsäge – schon in vielen gut sortierten Heimwerkstätten.

Beim Aufbau der Hollywoodschaukel beginnen Sie mit dem Verbinden der drei Wangen. Dabei ist wichtig, dass die mittlere Wange exakt parallel zu den beiden äußeren steht. Präzises Arbeiten vorausgesetzt, können auch die mittleren Bohrungen in den Sitzleisten im Bohrständer vorgenommen werden. Wer ganz gehen will, verschraubt die Sitzleisten jeweils bündig mit den beiden äußeren Wangen. Dann kann man direkt durch die Sitzleisten in die Mittelwange , und die Schraubenreihe in der Flucht. Das Ansenken der Bohrungen sollte der Leistenneigung entsprechend und möglichst gleichmäßig tief erfolgen. Dann vor dem Verschrauben alle vorhandenen Holzspäne .

Hollywoodschaukel aufhängen

Die selbst gebaute Hollywoodschaukel hängt an so genannten Güte-Schaukelketten mit Kinderschutzgliedern. Die Kette kann 350 kg tragen. Auf jeder Seite der Bank sitzen zwei Gewinde-Ring- schrauben. Insgesamt vier Karabinerhaken verbinden die Ketten mit ihnen. Die Ketten werden im oberen Bereich der Schaukel über Kettenscheiben mit V-Nuten geführt. Direkt unter den Scheiben sind Karabinerhaken eingehängt. Sie halten die Kettenstränge so fest zusammen, dass sie nicht von der Scheibe abrutschen können.

Im Gegensatz zu beispielsweise Teak, oder auch Douglasie sind Nadelhölzer wie Tanne/Fichte und Kiefer unbehandelt für den Außeneinsatz nicht geeignet. Soll die Maserung sichtbar bleiben, eignen sich oder Klarlack. Für eine deckende Lackierung empfiehlt sich die neue wasserbasierte und geruchsarme Dauerschutz-Holzfarbe. Nach dem vollständigen Trocknen ist der Anstrich auch unbedenklich für .