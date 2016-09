Endlich eine , mit der Sie problemlos der Sonne folgen oder in den lauschigen Schattenplatz fliehen können. Die Schubkarre lässt grüßen ... Mit dem für unsere Schubkarrenbank Sie diese mobile mit etwas Sorgfalt selbst.

Zugegeben, das Foto oben stellt nicht den eigentlichen Sinn und Zweck unserer Karrenbank dar, aber verlockend ist der Personentransport natürlich schon. So richtig interessant wird es aber, wenn man (oder Frau) allein zu Hause ist und der bevorzugte aufgrund des geänderten Sonnenstands plötzlich nicht mehr optimal erscheint. Eine robuste Schubkarrenbank mal eben umzustellen ist nämlich nicht für jeden ohne weiteres möglich. Mit unserer Ausführung wird dieser Akt jedoch zum Kinderspiel. So Sie ohne großen Kraftaufwand den Standort Ihrer Karrenbank dorthin, wo es Ihnen am besten gefällt.

Klassische Gartenbank ohne

Und wenn Sie der Meinung sind, dass Sie das für Ihre kleine oder den nicht brauchen – auch nicht schlimm! Verzichten Sie einfach auf das Rad und die Schiebeholme, und Ihnen steht eine ganz klassische und bequeme Bank zur Verfügung. Apropos bequem: Sitz- und Lehnenkissen machen das Ganze natürlich noch komfortabler. Und sollte Ihnen die schräge Füllung der Rückenlehne nicht gefallen, zu schwierig oder zu wenig füllend sein; es gibt unzählige denkbare (und auch einfacher zu realisierende) Varianten. Probieren Sie es aus!

