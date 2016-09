Grünspan entfernen

Autor: selbst Redaktion

Ob anwendungsfertig oder als Konzentrat, in beiden Fällen ist als Wirkstoff Nonansäure enthalten, die zu den Fettsäuren zählt. Diese löst nach einigen Stunden selbsttätig die Beläge, im besten Fall ganz ohne Schrubben und ist zudem biologisch abbaubar. Wir haben das Mittel an einem sonnigen, trockenen Tag großflächig auf die Terrassensteine aufgesprüht und einwirken lassen. Die Steine sahen danach aus wie neu.

Im mögen wir es grün, aber bitte nicht auf der , auf Wegen, Einfahrten oder an der Hausmauer! Gerade Holzmöbel, die oft im Schatten stehen, aber auch Holzstege am werden von einem grünen Schmierfilm heimgesucht. Ein neues Mittel soll Abhilfe schaffen und Grünspan .

Algen, Flechten, Moos: Hausmittel gegen Grünspan

Wer nicht gleich tief in die Tasche greifen will, kann den Grünspan auch mit einem Hausmittel . Soda (Natriumcarbonat), auch oft reines Soda oder Waschsoda genannt, ist ein altbewährtes und zudem preiswertes Mittel gegen Grünspan, Moos und Algen.

Alllerdings geht es hierbei nicht ganz ohne Schrubben, denn Soda ist keinesfalls so aggressiv wie eine Säure. Trotzdem gilt auch bei der Verwendung von Soda Vorsicht: Der Stoff wird als reizend deklariert und kann zu Entzündungen von Haut oder Schleimhäuten führen. Deshalb sollten Sie bei der Nutzung Handschuhe verwenden.

Und so Sie Ihre Gartenmöbel und Holzdecks mit dem günstigen Haushaltsmittel:

Das Pulver wird einfach in warmem aufgelöst. Geeignet ist das Gemisch für fast alle Oberflächen. Wir probierten es auf einer sowie an Teakmöbeln aus.

Die Soda-Wasser-Mischung sollte großzügig aufgetragen werden. Je dünner, desto länger muss das Mittel einwirken. Nach einer Stunden Einwirkzeit wird der grüne Belag leicht mit dem Schrubber abgewaschen.

Auch Kalkränder an Tontöpfen, Schmutz am Planschbecken, in Küche und lassen sich damit beseitigen. Soda erhalten Sie in Supermärkten und Drogerien (zum Beispiel von Heitmann, 1,- Euro/500g). Es gibt auch bereits gelöstes und sprühfertiges Soda zu kaufen, das ist ein wenig teurer als die Pulver-Variante (zum Beispiel von Frosch, 1,99 Euro/500ml).