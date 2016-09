Oleander ist ganz einfach: Aus dem jährlich anfallenden Rückschnitt des Oleanders lassen sich gut Stecklinge zur Vermehrung des Oleanders . Die beste Zeit für Stecklinge ist zwischen und . Dann können Sie mit selbst gezogenen Stecklingen ohne viel Mühe und Kosten selbst Oleander .

Stecklinge vom Oleander

Die von Oleander ist prinzipiell auch möglich, dauert aber lange. Oleander-Stecklinge sollten Sie nur von Trieben ohne Blüten schneiden – ob vom Kopfsteckling oder vom verholzten Treieb ist nahezu egal. Im Wasserglas bilden sich zuverlässig innerhalb von vier Wochen Wurzeln. Setzen Sie mehrere Stecklinge in einen Topf mit Anzuchterde, werden daraus schön buschige . Sind die Oleander-Stecklinge im Sommer auf der Fensterbank gut angewachsen, sollten die Jungpflanzen auch geschützt überwintern: An einem hellen Ort bei konstant über 18 °C überwintern die Oleander-Stecklinge am besten.

Oleander schneiden

Praxistipp: Oleander braucht nur zurückgeschnitten zu werden, damit er nicht zu groß wird. Die Pflanzen setzen ihre Blüten an vorjährigen Trieben an, nach einem Rückschnitt fehlen diese Blüten. Bei zu groß gewordenen Exemplaren daher im Frühjahr immer nur ein Drittel der Triebe bodennah abschneiden.