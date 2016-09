Sägebock bauen

Keinen Bock zum Sägen? Wenn es darum geht, lange Stämme oder dicke Äste schnell und mit der Kettensäge abzulängen, ist ein standfester Sägebock wie dieser ideal! Die Anleitung zeigt Schritt für Schritt, wie Sie selbst einen stabilen Sägebock .

Wer viel ablängen will, wird diesen selbst gebauten Sägebock schnell schätzen lernen! Wird der Baumstamm oder Ast auf den Sägebock gelegt, verkeilt sich der Holzscheit in den Armen des Sägebocks und ist so sicher fixiert. Der Hobby-Gärtner hat so beide Hände frei und kann die Motorsäge sicher führen. Das einfache Konstruktionsprinzip des klappbaren Sägebocks ermöglicht es auch wenig erfahrenen Heimwerkern, den Sägebock selbst zu bauen: So Sie viel Geld für die im Handel angebotenen Sägeböcke und können die Maße (vor allem die Arbeitshöhe!) des Sägebocks individuell auf Ihre Bedürfnisse anpassen.

Stabiler Sägebock aus

Zwei durch Schloss-Schrauben verbundene in unterschiedlichen Abmessungen bilden die Basis des standfesten Sägebocks aus langlebigem, witterungsbeständigem Garapaholz. Zusammengeklappt braucht der selbst gebaute Sägebock nur 1000 x 1000 x 112 mm Platz – ideal zum Transportieren und Verstauen, nachdem Sie Ihr Kaminholz gekürzt haben.

Einfach Einfach ca. 25 - 100 € ca. 25 - 100 € Unter 1 Tag Unter 1 Tag 1 Person 1 Person