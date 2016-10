Autor: Christian Meyer

Gesundes Raumklima ist nicht selbstverständlich. Schadstoffe und belasten oft unbemerkt die Innenluft. Kalkputz sorgt hier für Abhilfe.

und sind die größten sichtbaren Flächen in der . Ob sie tapeziert oder "nur" gestrichen werden, ein glatter ist stets Voraussetzung. Wir zeigen in unserer Schritt für Schritt, wie Sie eine Wand . Damit die Ziegelwand ihree bauphysikalischen Vorteile voll entfalten kann, haben wir uns entschieden, Kalkputz zu verwenden, um das zu verputzen.

Alle erforderlichen Arbeitsschritte beim Wand verputzen und weitere hilfreiche Tipps zur Verarbeitung von Kalkputz erhalten Sie hier >>

Nicht nur in ungedämmten Altbauten ist Schimmel ein Thema. Auch in neuen, luftdicht abgeschlossenen Gebäuden treten Schimmelprobleme auf. Und nicht nur das: Neben hoher Luftfeuchtigkeit findet sich nur wenig Sauerstoff, dafür umso mehr Kohlendioxid und diverse Schadstoffe in der Raumluft, weil zu wenig Außenluft nach innen gelangt. Dieser Problematik kann man jedoch vorbeugen: Kalkputz lautet das Schlüsselwort.

Kalkputz: Wand verputzen

Kalkputz gibt Schimmel keinen Nährboden. Darüber hinaus nehmen seine Putzporen Schadstoffe und Belastungen wie Kohlendioxid auf und sie ab. Und wie Gipsputz oder Lehmputz auch nimmt er überschüssige Feuchtigkeit auf und gibt sie später bei trockener Raumluft wieder ab.

Das Verputzen an sich lässt sich zwar zeigen und beschreiben, aber letzten Endes ist es Übungssache. Wichtig: Saugende Baustoffe müssen vorgenässt werden, besonders glatte vorher mit einer Haftbrücke, z. B. Putzhaftgrund behandelt werden. Nur so bleibt der aufgetragene auch haften. Die größte Schwierigkeit besteht dann im Glätten. Putzleisten wie hier helfen. Ebenso kann man mittels Putz schmale Stege herstellen, über die man später die Fläche bündig abziehen kann.