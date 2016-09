Profiweiss

In den Farbwelten von „einfach Schöner“ darf auch ein hochwertiges Weiß nicht fehlen. Mit dem „Profiweiss“ gibt es in dem farbigen Sortiment eine weiße Innenwandfarbe der Spitzenklasse. Mit einer Deckkraftklasse 1 bei 7m²/l und einer Nassabriebklasse 2 deckt diese Farbe auch schon bei einem Anstrich (je nach Untergrund). Die leichte Verarbeitung mit einer sehr geringen Spritzneigung gibt dem Produkt seinen Namen zu Recht. Das „einfach Schöner Farbwelten Profiweiss“ ist in den Gebindegrößen 1 l, 2,5 l, 5 l und 10 l erhältlich. Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers: 10 l 33,00 €