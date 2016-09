Hartwachs-Öl Original verstärkt die Farbintensität der Holzoberfläche

Die Gesamtwirkung einer Holzoberfläche hängt entscheidend vom Glanzgrad ab. Hier haben Hartwachs-Öle eine Eigenschaft, die herkömmliche Öle nicht haben: Sie können, dank der enthaltenen Wachse, welche an der Holzoberfläche verbleiben, unterschiedliche Glanzgrade realisieren. Insgesamt bietet Osmo seine Hartwachs-Öle in vier unterschiedlichen Glanzgraden an: Glänzend: Der Boden wirkt elegant. Das Licht wird reflektiert und lässt den Boden in den Vordergrund treten. Seidenmatt: Der dezente, edle Schimmer erinnert an Seide und betont die Holzmaserung zurückhaltend. Halbmatt: Optimal ausbalancierte Oberfläche. Glänzende Oberflächen werden stumpfer, matte werden glänzender. Halbmatte bleiben, wie sie sind. Matt: Für einen naturnahen Stil – Das Licht wird diffus reflektiert. Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers: 2,5 l 78,90 €