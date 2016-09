Mitunter ist die Luke zum Dachboden sehr klein. Aber auch dafür gibt es Bodentreppen. Wir zeigen Schritt für Schritt den einer Dachbodentreppe zum Ausklappen!

Raumspartreppe zum Dachboden

Wird der Dachboden nicht regelmäßig zu Wohnzwecken genutzt, muss aber aus der zugänglich bleiben, bieten sich Dachbodentreppen als raumsparende Alternative zu einer festen Wangentreppe an. An der Dachbodenluke befestigt, lassen sich die Raumspartreppen leicht ausklappen und gewähren so zeitweise zugang zum Dachboden.

Einfach Einfach ca. 250 - 500 € ca. 250 - 500 € Unter 1 Tag Unter 1 Tag 1 Person 1 Person