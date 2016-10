Kreativ sein, eigene Projekte umsetzen und Reparaturen zu Hause einfach mal selbst erledigen? Die Tools von Twercs machen es möglich!

Twercs ist Vorwerks neuestes Start-up, eine DIY-Marke, die Kreative und Freigeister frohlocken lässt, das Tüftel-Fieber in jedem von uns weckt, aus zwei linken Händen wahre Alleskönner zaubert und sowohl Einsteiger als auch Experten zu echten Helden macht.

All das in gewohnter Vorwerk Qualität, mit Präzision und Liebe zum Detail und vielen tollen Ideen zum Selbermachen.

Clever. Smart. Und extrem gutaussehend

Kompakt, handlich und leistungsstark, diese Eigenschaften beschreiben perfekt das DIY-Allroundtalent von Twercs: vier hochwertige Akku-Werkzeuge angeordnet im einmaligen Ladekoffer. Mit Akku-Heißklebepistole, Akku-Bohrschrauber, Akku-Stichsäge und Akku-Tacker bekommt der Kunde zuverlässige Helfer an die Hand. Für stets geladene und einsatzbereite Geräte sorgt der Twercs Ladekoffer, der gleichzeitig als Aufbewahrung und Ladestation dient – eine Neuheit, die in der Form auf dem Markt einmalig ist. Zubehörmappe mit Sägeblättern, Bohrern, Bits und Co. sowie ein Ideenbuch mit vielen Inspirationen und Projekten zum Nachbauen machen das Paket komplett.

Die kreative Welt von Twercs – macht das DIY-Erlebnis perfekt

Erleben und Selbermachen statt nur zuhören, das steht im Mittelpunkt der Twercs Welt. Die Coaches zeigen Ihnen auf einer Twercs Party bei Ihnen zu Hause, wie vielseitig die kleinen Helfer eingesetzt werden können und wie groß die Gestaltungsmöglichkeiten sind. Das gemeinsame Ausprobieren steht dabei an erster Stelle, ganz egal, wie viel Erfahrung Sie mitbringen. Twercs liefert inspirierende Ideen zum Werken und Gestalten und bieten Ihnen im Onlineshop und direkt bei den Twercs Coaches mehr als 80 Kreativ-Kits an, die keine Wünsche offen lassen: Selberbauprojekte für Einsteiger und Experten, 5 Schwierigkeitsgerade aus den Kategorien Living, Giving, Kids, Outdoor, Specials, Upcycling. Für Sie bleibt es leicht und unkompliziert: Sie erhalten alles in einem Paket: Material und Bauanleitung mit Fotostrecke. Zeitraubendes Zusammensuchen von Materialien und Zubehör gehört der Vergangenheit an.

Erfahren Sie mehr unter www.vorwerk-twercs.de